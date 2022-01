La (dura) replica di Simona Branchetti ad Alberto Matano sul caso Liliana Resinovich

Simona Branchetti replica senza flitri alle accuse di Alberto Matano sul caso di Liliana Resinovich. Proprio nel corso della puntata della Vita in diretta andata in onda oggi pomeriggio, infatti, il conduttore ha attaccato Pomeriggio Cinque accusando il competitor di avergli "sottratto" l'ospite in diretta, ovvero Sebastiano, marito di Liliana. Ricordiamo che, proprio in quegli istanti, diventava ufficiale il rivenimento di un cadavere nei pressi dell'abitazione della donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre.

Branchetti - che, ricordiamo, è alla guida di Pomeriggio 5 News, ovvero il contenitore pomeridiano di Canale 5 sperimentato dal Biscione durante la pausa estiva della (omonima) trasmissione - risponde attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, in risposta ad un utente. "Caro - scrive - Io mi sono limitata a dare la linea alla mia inviata Ilaria dalle palle e sinceramente non potevo sapere cosa stesse accadendo sul luogo in qul momento. E' spiacevole che Matano l'abbia vissuto come uno "scippo" sapendo perfettamente che le due inviate erano sedute una accanto all'altra. Trovo fuoriluogo le sue accuse".

Il contro-attacco di Simona Branchetti: "Parole strumentali"

Non solo. Branchetti accusa il collega di averle mancato di rispetto: "Sono io che ritengo di aver subito un ingiusto attacco da Alberto Matano, che stimo moltissimo - si legge ancora - Da un professionista come lui non mi aspettavo un attacco così strumentale. Dopo venti minuti di diretta con il Signor Sebastiano forse è lui che avrebbe dovuto rispettare il nostro lavoro".

La difesa di Ilaria Dalle Palle

Serrata anche la difesa dell'inviata Ilaria Dalle Palle, accusata da Matano di aver letteralmente "sfilato" l'ospite alla concorrenza. "Ilaria ha fatto un lavoro impeccabile, è una grande inviata".

Video/Foto in basso: l'attacco di Alberto Matano e la replica di Simona Branchetti