Simona Branchetti bloccata in treno, l'appello a Salvini: "Ministro, non è possibile che ci sequestrino così"

Un viaggio da dimenticare quello raccontato da Simona Brachetti sui social, costretta a subire l'ennesimo lungo ritardo nella tratta percorsa in treno tra Roma e Milano. La giornalista di Canale 5, conduttrice di Morning News in questo periodo estivo, ha raccontato la situazione su Instagram e spiegato i dettagli di un disagio che descrive non come eccezione, ma come una prassi riscontrata spesso. "Vi pare possibile in un paese normale che ogni santo week end ci siamo continui disservizi e intoppi sulla nostra rete ferroviaria?" chiede Branchetti dopo essere stata informata degli 80 minuti di ritardo nel viaggio verso Milano: "Nell'ordine: un guasto a un treno, un incendio all’altezza di Orvieto.. forse anche un tentativo di dirottamento da parte di qualche alieno mi viene da pensare!".

"Se vi pare normale a me sembra invece sospetto" prosegue allora la conduttrice Mediaset che così si è rivolta direttamente al Ministro delle infrastrutture con tanto di tag: "Faccio un pubblico appello al Ministro per indagare su cosa stia accadendo, perché non è possibile che in piena stagione turistica i nostri treni “sequestrino” le persone in stazione o a bordo", le sue parole, "Io personalmente sono stata vittima direttamente di almeno 3 episodi prima di decidere di evitare almeno per un po’ i treni. Bloccata in stazione centrale a Milano per un Black out dei monitor, bloccata almeno due volte a Roma per mancato arrivo dei freccia da Napoli! Bloccata lungo la tratta per continui ammodernamenti di linea che poi non funziona mai! Comincia a sembrare la storia degli autobus dell’atac di Roma che prendevano misteriosamente fuoco… Viviamo nel paese più bello del mondo, ma sembra trasformato in un girone dantesco! Ministro @matteosalviniofficial conto su di lei!".

Infine un lieto post scriptum: "Per fortuna che ci salvano un gruppo di simpatici napoletani che con tanto frolla e caprese addolciscono questa agonia". All'appello di Simona Branchetti, Matteo Salvini non ha risposto, almeno per ora. Fioccano però, le testimionianze di chi, come lei, si trova o si è trovato ad affrontare spesso lo stesso incomodo su varie tratte ferroviarie.