Simone Coccia Colaiuta: "Credo che Stefania Pezzopane mi ami ancora. Ecco perché tra noi è finita"

Adesso a parlare è Simone Coccia Colaiuta. Dopo le dichiarazioni di Stefania Pezzopane che, in lacrime a Domenica In, ha raccontato i motivi della separazione dal compagno a cui è stata legata per nove anni, l'ex gieffino ha dato la sua versione dei fatti, sostenendo che siano stati gli impegni lavorativi di lei a portare verso la fine della loro storia.

Pezzopane aveva attribuito alla mancanza di interessi comuni la causa che aveva portato al deteriorarsi della loro storia. Ma: "È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c'erano più momenti da poter condividere, non c'era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta" ha confidato a Fanpage Coccia Colaiuta, rilevando una distanza dovuta anche a motivi lavorativi di entrambi. "Non c'è un inizio, l'amore è andato a scemare finché ci siamo seduti a tavola e abbiamo ritenuto opportuno dividerci perché non c'era più tempo da dedicare l'uno all'altra" ha proseguito ancora Colaiuta che ha anche ribadito come non ci siano state liti o discussioni e che la decisione sia stata presa da entrambi di comune accordo.

"Lei è ancora innamorata di me"

Secondo lui, tuttavia, Stefania Pezzopane prova ancora qualcosa. Alla domanda se, secondo lui, lei è ancora innamorata: "Probabilmente sì. Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me" ha affermato: "A Stefania voglio molto bene ma la situazione, a lungo andare, ha ammorbidito i sentimenti".

Oggi Simone è single e tale ha intenzione di restare: "Ho ricevuto tante proposte sui social da quando sono tornato single. Niente che non mi aspettassi, hanno colto l'occasione per farsi avanti. Ma non ho risposto a nessuna. Rimarranno con un sogno. Sono appena uscito da una relazione, non mi interessa avvicinarmi a un'altra donna. Devo prima superare questo dolore".