Simona Izzo: "Io e Venditti non ci parliamo da tre anni"

Il tempo cura le ferite, ma può anche allontanare o peggiorare i rapporti tra due persone che hanno preso strade differenti. Lo sa bene Simona Izzo, che quarant'anni dopo il divorzio da Antonello Venditti - con cui ha sempre mantenuto un rapporto sereno - ha alzato un muro davanti all'ex marito e padre di suo figlio Francesco.

"Da tre anni io e Antonello Venditti non ci parliamo più" ha rivelato l'attrice e regista a Generazione Z, il programma di Monica Setta in onda su Rai2 alle 00.20. Ospite della puntata, Izzo ha raccontato per la prima volta un particolare sul rapporto con il celebre cantautore romano. Sposati per tre anni, dal '75 al '78, divorziati e genitori di Francesco - unico figlio della coppia, oggi 45enne e padre di 4 figli - lei e Venditti non si parlano da tempo. Alla radice di questa chiusura ci sarebbe un motivo banale, come ha spiegato ancora l'attrice: "E' successo per un motivo semplice ma poi l'orgoglio ha prevalso e i rapporti si sono interrotti".

Dal '95 Simona Izzo è sposata con Ricky Tognazzi. Il loro è un legame profondo, che si divide tra famiglia e lavoro. In queste settimane stanno ultimando una fiction con Sabrina Ferilli e Simona sta scrivendo anche un libro corale con le sorelle Fiamma, Rossella e Giuppy: "Quattro sorelle, otto matrimoni e nove divorzi".