Simona Tagli: "Non faccio sesso da dieci anni, c'è un motivo"

Casta da dieci anni. E' la vita di Simona Tagli, ex showgirl ed oggi proprietaria di un negozio di parrucchieri, nonché vera e propria bomba sexy negli anni Novanta. A raccontare la decisione di schivare il sesso negli ultimi tempi è la stessa Simona nel corso dell'ultima intervista rilasciata sul suo privato: single, mamma di Georgia, oggi 16 anni, ha deciso di votarsi alla castità anni fa.

Per chi si domanda come sia nata l'idea di Simona di darci un taglio, la risposta è presto servita. Siamo nel 2006, l'ex volto tv partecipa all'Isola dei Famosi, reality show condotto dall'epoca su Rai Due da Simona Ventura, e decide di darci un taglio. "Tutto è nato dalla mia breve esperienza all'Isola, è stato un viaggio spirituale per me", confida. A pesare, in particolare, alcune vicende personale particolarmente ostiche in quel periodo. "All'epoca era in ballo la separazione dal mio compagno (Francesco Ambrosoli, ndr) e l'affido di Georgia".

Era un momento di tensioni, per Simona. "Vivevo in un clima folle, fatto di tribunali e processi. Il mio desiderio era solo una vita serena con mia figlia. Ho iniziato a pregare spessissimo, ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes per trovare la serenità. Ho ottenuto la grazie. E' arrivata, anni dopo, la l'apertura dle mio negozio". E così Simona ha deciso di non sciogliere più quel voto così importante. "Ad oggi non l'ho ancora rotto. L'intimità è solo una parte dell'amore e non la più importante. Mi sono abituata a stare da sola, anche se mantengo la speranza di incontrare una persona che mi faccia battere il cuore".

"Mi dicevano di alzare la gonna in tv"

Sono lontani i tempi in cui i suoi stacchetti facevano girare la testa a milioni di italiani. Erano gli anni Novanta. A rimanere folgorato da lei, in tv, fu Gianni Boncompagni, storico autore televisivo di volti come Raffaella Carrà. "Mi dicevano di lasciare salire la gonna quando ballavo - dice oggi l'ex conduttrice dei tempi che furono - ma Aver studiato dalle suore mi spingeva ad abbassarla ogni tre secondi".

L'amore con Alberto Di Monaco, "uomo molto passionale"

Spazio poi nell'intervista alla breve relazione avuta con Alberto di Monaco, principe oggi al centro delle cronache per la latitanza della moglie Charlene. "Era molto passionale nell'intimità - svela Simona - E' rimasta una amicizia, per rispetto del matrimonio però non ci sentiamo da tempo. Sono dispiaciuta per l'allontanamento di Charlene in Sud Africa, a tratti per me incomprensibile". Per lei è stato vantaggio sono non esser diventata principessa? Tutt'altro. "Se ci fosse stata meno distanza tra noi e una presenza costante da parte di Alberto, sicuramente non me lo sarei lasciato scappare".