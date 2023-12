Simona Ventura svela un dettaglio molto particolare dell'abito da sposa

La proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura, a Ballando con le stelle, ha commosso e emozionato non solo i due futuri sposi ma anche i telespettatori che hanno seguito la dichiarazione in diretta. Il loro matrimonio non è certo una novità, ma la dimostrazione d'amore di fronte e milioni di spettatori ha suscitato nuovo clamore sui due che ormai da anni solo l'una al fianco dell'altro. Il "sì" lo pronunceranno di fronte ad amici e familiari il 6 luglio 2024, scrive il settimanale Oggi.

"La proposta è stata bellissima e realmente una sorpresa. Non me lo aspettavo proprio. È stata un’emozione incredibile. Avevamo deciso di sposarci già qualche tempo fa ma ogni volta succedeva poi un qualche cataclisma, quindi eravamo diventati un po’ dubbiosi. Poi Giovanni, in modo così inatteso, me lo ha chiesto davvero", ha raccontato al Corriere della Sera Ventura.

"Lui è un uomo che si fa amare, una persona che ti protegge con il suo carattere, ha sempre una soluzione per tutto. Non mi agita, mi tranquillizza. Io di mio sarei sempre in preda all’ansia", ha confidato Simona parlando del futuro marito.

L'amore per Giovanni Terzi e il matrimonio

Poi svela com'è nato l'amore: a fare il primo passo è stata lei. Si sono conosciuti a cena da amici, "prima l’avevo visto qualche volta, ma niente di che. Sono andata a quella cena che ero appena uscita da una storia lunga e a tutto pensavo tranne che di innamorarmi. In quel periodo mi dicevo: io rimarrò sola a vita. Invece è arrivato lui, in questo modo totalmente inaspettato. Mentre parlavamo ho subito capito di avere una cosa strana nello stomaco e mi dicevo: ma non sarò mica matta".

Lui le aveva regalato il suo libro e lei, anche se non l'aveva letto (e ancora oggi non l'ha fatto) gli ha scritto un messaggio il giorno dopo della cena. Così Simona ha buttato l'amo e da quel momento non si sono più lasciati e anzi hanno creato una famiglia allargata. Lui due figli, lei tre. "Nessuno rimane indietro", ha assicurato la conduttrice. I due convoleranno a nozze il prossimo luglio e per l'occasione confessa Ventura che il vestito da sposa sarà molto particolare: vestirà "melange", che significa una mescolanza di più colori, soprattutto a proposito di tessuti fatti con filati di lane di colori diversi.

L'amore per la figlia Caterina

Della figlia Caterina, Ventura ha parlato in una recente intervista. È stata l'occasione per raccontare la storia familiare della ragazzina che oggi ha 17 anni: "Aveva un mese e mezzo ed era in una casa famiglia perché i suoi genitori non potevano occuparsi di lei. Prima mi è stata data in affido per due anni, poi per altri due, quindi ho ottenuto l'affidamento a tempo indeterminato". Lei "è il più bel regalo che la vita mi abbia fatto. Nei miei momenti più brutti, la vita mi ha sempre premiato con delle sorprese, tra cui lei. Noi artisti siamo come le azioni in borsa: possiamo andare bene o floppare, ma devi mantenere un equilibrio nel tempo e io l’ho trovato sempre nel privato".

Quando la figlia le domandò se lei avesse o non avesse una mamma, Simona rispose con il cuore che lei "era molto fortunata perché ne aveva due. Nel tempo lei ha vissuto questa cosa molto bene e resta il mio regalo più bello perché ha messo a posto tutto".

La fine del matrimonio con Stefano Bettarini

Oggi guardando indietro ha maggiore consapevolezza sul perché il suo matrimonio con Stefano Bettarini: "Lavoravo, volevo una famiglia, la felicità, un marito... se il mio matrimonio con Stefano è finito è stato anche per colpa mia. L’idea era quella del 'siamo due contro il mondo' ma alla fine non siamo riusciti a barcamenarci tra tutto. Ma lo rispetto e vorrò sempre bene al padre dei miei figli. Tra l’altro oggi lui e Giovanni sono amici".