Simona Ventura fa pace (anche) con Barbara d'Urso: i motivi dell'incontro davanti ai fotografi

Per Simona Venura quella appena trascorsa è stata una domenica piena di emozioni, segnata dai plateali gesti distensivi con le due colleghe Mara Venier e Barbara d'Urso con cui da tempo i rapporti erano pressoché inesistenti, almeno pubblicamente. Se l'abbraccio con la prima è arrivato in diretta su Rai 1 durante la puntata di Domenica In, l'incontro con la seconda è avvenuto poco dopo, lontano da uno studio televisivo ma catturato dai social che hanno subito fatto circolare foto e video dell'evento.

Simona Ventura e Barbara d'Urso si sono ritrovate a posare insieme in occasione dell'evento organizzato da Alice nella Città per la presentazione di Shukran, un film tratto dal libro di Giovanni Terzi, compagno di Simona, che tra i produttori ha anche Addictive Ideas di Emanuele Berardi, figlio della ex conduttrice Mediaset. Dunque, un incrocio dovuto a questioni lavorative quello tra le due che tuttavia è bastato ad allietare gli utenti che hanno ripostato un incontro già mitico.

Simona Ventura e Barbara D’Urso insieme pic.twitter.com/U6HLOHJnGG — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 29, 2023

I rapporti tra Simona Ventura e Barbara d'Urso

I sorrisi a favore di fotografi sembrano sottolineare una distensione raggiunta tra Simona Ventura e Barbara d'Urso, dopo le frecciate lanciate negli anni ma senza che mai sia stata rivelata la ragione della lite. L'ultima qualche mese fa, quando Simona, al Festival della Tv, ha parlato del perché non sia mai stata ospite nei programmi di Barbara D'Urso. Ventura in Mediaset ha condotto Temptation Island e Selfie, è stata spesso invitata a Verissimo, al Maurizio Costanzo Show, ma mai neanche una volta negli show di D'Urso. "Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri", erano state le sue parole. E qualche tempo prima sempre Simona Ventura si era lasciata andare alla frase "tra Mara Venier e Barbara d'Urso scelgo la pizza" che poi aveva precisato essere una battuta con l'ulteriore appunto: "Però odio l'ipocrisia e racchiude il mio pensiero. Le donne in tv sono state le mie migliori amiche e le mie peggiori nemiche. Le cadute mi hanno aiutato a rialzarmi".

Va segnalato che un primo segno di distensione tra lei e Barbara d'Urso era arrivato in occasione delle prime collaborazioni professionali con il figlio della collega. In occasione del lancio del suo programma Discovering Simo, condotta dalla presentatrice torinese nel 2021 su Discovery + e prodotta sempre dalla società di cui fa parte Berardi, la Active Ideas, Ventura aveva affermato: "Per la parte esecutiva (della trasmissione, ndr) mi sono affidata ad un gruppo di giovani assai talentuosi", scrisse Ventura sull'allora Twitter. "Tra i soci c’è anche il figlio di un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima! Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di”, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama meritocrazia e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare".