Simona Ventura e la frecciata a Barbara D'Urso diventata virale

Simona Ventura ha partecipato al Festival della Tv, oltre ad aver parlato di Fabio Fazio e della decisione di lasciare la Rai ha parlato del perché non sia mai stata ospite nei programmi di Barbara D'Urso. Ventura in Mediaset ha condotto Temptation Island e Selfie, è stata spesso invitata a Verissimo, al Maurizio Costanzo Show, ma mai neanche una volta negli show di D'Urso.

Durante l'incontro le è quindi stato chiesto il motivo e con ironia, che celava una neanche troppo nascosta critica Ventura ha prontamente risposto: "Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri". Questa risposta apre un ampio spettro di possibilità: tra le due potrebbe esserci stato un episodio che ha creato attrito, oppure hanno litigato o ancora una 'semplice' antipatia. Chissà se Barbara ascoltando le parole della collega dirà la sua versione...