Simona Ventura lancia il bouquet, Valeria Marini "lotta" con un'altra invitata per prenderlo: il video

Valeria Marini è stata tra i duecento invitati al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Tanti i video e le foto che hanno documentato l'evento, dall'arrivo all'altare della sposa - splendida al braccio del padre - alla festa che per tutta la notte di sabato 6 luglio ha coinvolto i presenti. Ed è stato proprio alla fine della serata che la showgirl amica di Simona si è resa protagonista di un momento memorabile registrato dallo smartphone di Rossella Erra.

Al momento del tradizionale lancio del bouquet di Simona Ventura verso le amiche non sposate, Valeria Marini si è lanciata per prenderlo. Ma, stando al video, non sembra che la "conquista" del simbolo che la tradizione assicura come segno dell'imminente matrimonio della destinataria, sia stata pacifica: sembrerebbe, infatti, che la showgirl abbia battibeccato con un'altra invitata prima di stringerlo forte a sè. "Ma l'hai preso tu o Albertina? Me lo avete distrutto" ha, infatti, commentato la sposa. Valeria Marini - che al momento risulta single - ha condiviso su Instagram una foto con i fiori. E chissà che questi fiori non le portino fortuna.

Di seguito il video del lancio del bouquet di Simona Ventura