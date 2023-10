Simona Ventura rompe il silenzio: la verità sulla pace con Mara Venier (dopo anni)

Simona Ventura è tra le protagoniste della scena televisiva del momento. Concorrente bravissima a Ballando con le stelle e timoniera di Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego, in questo weekend la conduttrice è stata al centro delle cronache mediatiche anche per il suo privato, con l'abbraccio con Mara Venier che ha disciolto vecchie tensioni in diretta tv a Domenica In e poi, ancora, con l'incontro con Barbara d'Urso alla prima di Shukran, film tratto dal libro del compagno Giovanni Terzi e prodotto dalla società del figlio della collega.

Intervistata da Super Guida Tv a margine dell'evento, Simona Ventura ha commentato così il gesto distensivo con Mara Venier arrivato poco prima: "Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno", ha detto la conduttrice ribadendo un'emozione notata dal pubblico durante il gesto affettuoso con la collega.

Tra loro la distanza iniziò diversi anni fa. Simona Ventura è stata legata per 8 anni a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, a sua volta attuale marito di Mara Venier. Poi iniziarono delle incomprensioni mai chiarite pubblicamente. Solo: "Io e Mara siamo due sanguigne. Siamo amiche, lei mi ha molto supportato nel mio rapporto con Gerò", raccontò lei nell'Intervista di Maurizio Costanzo: "Tra l'altro l'ho conosciuto a una festa a casa sua e di Nicola. Poi abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate". Un capitolo che ormai è chiuso.