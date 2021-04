Simona Ventura compie 56 anni: la dedica del compagno (e gli auguri di Bettarini)

La conduttrice inondata di messaggi d'affetto sui social per il suo compleanno, ma il più bello è quello di Giovanni Terzi: "Mi hai salvato la vita dal primo momento in cui ti ho incontrato"

E' un compleanno speciale per Simona Ventura, che festeggia i suoi 56 anni a poche ore dall'esordio su Rai Due con 'Game of Games'. Gli ascolti non l'hanno premiata, ma la prova di Super Simo - tornata dopo anni al timone di un programma tutto suo in prima serata - è stata impeccabile. "Le corse le commento alla fine" ha detto stamattina sui social, dove amici, colleghi e fan la stanno inondando di messaggi d'affetto.

La dedica di Giovanni Terzi

Il messaggio più bello? Quello del compagno Giovanni Terzi, che su Instagram pubblica una loro romantica foto: "Auguri amore della mia vita - scrive - Questa sei tu, la tua meravigliosa energia, la forza nel non piegarsi mai e di andare sempre avanti, con coraggio e passione. Questa sei tu che regali dolcezza e protezione a chi ami, che sei fedele, che ti svegli con il sorriso e vai a letto dando una carezza. Questa sei tu che mi hai salvato la vita dal primo momento in cui ti ho incontrato . Questa sei tu #lamiaragazzaèmagica". E le dedica uno stralcio della canzone di Lorenzo Jovanotti, colonna sonora del loro amore, sbocciato due anni fa.

Gli auguri di Stefano Bettarini e dei figli

Tra i primi a fare gli auguri oggi a Simona Ventura, l'ex marito Stefano Bettarini e padre dei suoi due figli, che ha pubblicato tra le storie una foto della conduttrice scrivendo uno dei suoi motti: "Crederci sempre... Arrendersi mai!". "Ci sei sempre stata e noi ci saremo sempre" scrive sui social il figlio Niccolò, e ancora Giacomo: "Ci sei sempre stata per me, hai creduto in me quando nemmeno io stesso ci credevo, ti sei sempre fatta un mazzo tale da poterci offrire delle opportunità, Averti come madre mi fa sentire il ragazzo più fortunato del mondo. Happy birthday my queen". La conduttrice risponde: "Caro, meraviglioso Jack. Vivo ogni giorno per vedervi sorridere, e perseguire i vostri sogni con la forza che stai dimostrando di avere. Ti voglio tanto bene".

Il post di Giacomo e di Stefano Bettarini