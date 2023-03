Simona Ventura si rifiuta di salutare Heather Parisi: il gesto in diretta tv (video)

Heather Parisi torna protagonista della tv italiana a qualche giorno di distanza dall'intervista a Belve. L'intervento dell'ufficiale giudiziario che avrebbe eseguito un pignoramento durante la registrazione del programma, la frecciatina di Fiorello, il botta e risposta con la figlia Jacqueline sono stati tutti episodi che hanno portato la ex ballerina di nuovo al centro della cronache mediatiche nell'ultima settimana, conclusasi ieri con un riferimento che ha riaperto altri vecchi dissapori tra lei e, stavolta, Simona Ventura.

Domenica 19 marzo durante la puntata di Citofonare Rai 2, Simona Ventura e Paola Perego hanno commentato la rubrica "Vale tutto" di Valeria Graci che dedica spazio agli avvenimenti più salienti della settimana. Tra loro le ultime notizie su Heather Parisi, appunto, a cui la comica ha voluto mandare anche un saluto. A quel punto, però, Simona Ventura è stata schietta: "Io non la saluto... Perché? Perché no", ha affermato sicura, sorvolando sulle ragioni di un gesto che trova le sue motivazioni in una vicenda di qualche anno fa.

Simona non manda i saluti a Heather Parisi #citofonarerai2 #SimonaVentura pic.twitter.com/dpkO24HD7U — Simona Ventura out of context (@simonaooc) March 19, 2023

Quando Simona Ventura e Heather Parisi litigarono ad Amici

Cinque anni fa Simona Ventura e Heather Parisi erano insieme nella giuria di Amici ed ebbero modo di scontrarsi in più occasioni. Tra le due ci furono diversi botta e risposta anche sui social fino allo scontro in diretta su Canale 5, con Ventura che accusò in diretta la collega di averle detto che istiga alla violenza. "Tu ora fai la parte della 'mammina cara'. Peccato però che durante la settimana è come se entrasse qualcuno in te, un mostro, che spara contro tutti. Qual è la vera Heather?" sbottò allora la conduttrice che poi, molto alterata, lasciò lo studio per poi tornare e soprassedere sulla vicenda che ieri, a distanza di qualche anno, è evidentemente tornata a galla. Tra l'altro si ricorda anche che Paola Perego, grande amica di Simona Ventura prima ancora che collega, è moglie di Lucio Presta, l'agente dei vip a cui Heather Parisi, raggiunta dall'ufficiale giudiziario nello studio televisivo di Belve, ha sborsato una "somma ingente" come risarcimento di una condanna per diffamazione.