Covid, Simona Ventura è guarita: “Un sollievo”. Poi il nuovo affondo a Bassetti

Simona Ventura è finalmente fuori dall’incubo del Covid. Con un video Instagram la conduttrice ha comunicato la bella notizia ai follower che nel periodo di isolamento le sono stati tanto vicini inondandola di affetto. “Siamo tutti negativi! Uscire da una cosa del genere è un sollievo. E’ stato un periodo formativo e profondo, tra paura del peggioramento e la speranza di negativizzarci al più presto”, ha annunciato riferendosi alla difficile esperienza vissuta insieme ai suoi famigliari.

L’aggiornamento tanto atteso è arrivato all’indomani della lite televisiva che l’ha vista protagonista insieme al virologo Marco Bassetti nel programma di Rai3 ‘Cartabianca’, tema su cui pure si è soffermata aggiungendo un commento su quanto accaduto.

Simona Ventura commenta la lite con Matteo Bassetti: “Scelgo la strada del silenzio”

Riguardo al botta e risposta con il virologo Matteo Bassetti che nella puntata di martedì 23 marzo ha infiammato i social, Simona Ventura ha si è limitata a ringraziare chi l’ha sostenuta, sostenendo la scelta di non replicare alle provocazioni.

“Grazie per i messaggi dopo ieri sera. Per me sarebbe stato troppo facile entrare sullo stesso terreno di queste provocazioni. Era facile rispondere a tono. A me le cose facili non piacciono, scelgo sempre la strada più difficile. Credo che la strada del silenzio sia quella giusta”, ha affermato, ribadendo la sua completa solidarietà e vicinanza al personale medico in un momento di grande difficoltà: “Sarò sempre dalla parte del personale sanitario che ogni giorno sono in corsia, siete i nostri angeli”.

I tweet al vetriolo di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, contro Matteo Bassetti

A chi non avesse seguito la puntata di Cartabianca, si ricorda che i toni tra Bassetti e Ventura si sono accesi quando la conduttrice torinese ha parlato di profilassi. "Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto 'Simona se fossi in te partirei con la profilassi'", ha esordito a proposito della sua battaglia contro il coronavirus. "E' un errore questo, di prescrivere quelle cure. E' un errore. Lo dobbiamo dire", ha replicato Bassetti. La conduttrice Bianca Berlinguer ha provato a riportare la calma, ma i suoi tentativi si sono rivelati inutili.

Sulla questione è tornato Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, che si è scagliato contro Matteo Bassetti via social. "Dai nemici mi guardo io ma dai virologi mi guardi iddio", ha scritto. Poi sulla sua bacheca ha condiviso tweet piuttosto pesanti scritti da altri utenti: "Quell'uomo è imbarazzante, non capisco perché lo invitino ancora", "Bassetti, come ti permetti?".