Simona Ventura, la figlia Caterina compie 18 anni: "Quando sei arrivata lo immaginavo lontanissimo"

Caterina, la terza figlia di Simona Ventura, compie oggi 18 anni. La conduttrice l'ha adottata nel 2014, quando era single. La mamma biologica, una sua parente, non poteva prendersene cura e la bambina viveva in una casa famiglia. Prima le è stata data in affido, per due anni, poi la decisione di procedere anche legalmente con l'adozione.

Simona Ventura l'ha sempre definita un dono e anche i suoi fratelli, Niccolò e Giacomo - nati dal matrimonio con Stefano Bettarini - sono legatissimi a lei. In un giorno così speciale, la conduttrice ha condiviso su Instagram un video con i loro momenti più belli e significativi: "Mio piccolo Nemo sono arrivati anche i tuoi 18 anni - ha scritto - Quando sei arrivata pensavo a questo giorno come lontanissimo e invece eccoci qua. Sei la nostra principessa. Dolce e guerriera, volitiva e battagliera, creativa e romantica, forte ed istintiva, moderna ma anche legata ai valori tradizionali, decisa e impulsiva".

Infine l'augurio più bello, quello di essere libera: "Buon compleanno Caterina, nuota felice nel mare pieno di sogni".