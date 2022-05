La dedica di Simona Ventura per la figlia Caterina e le dolcissime foto

Caterina Ventura compie 16 anni e mamma Simona le dedica un emozionante post su Instagram, mostrando le loro foto più belle, da bambina fino ad oggi. Le parole della conduttrice sono piene d'amore: "E sono 16 Cate. Sei dolce ma determinata, sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente. Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te, della ragazza che sei, della donna che stai diventando. Vola alto, entusiasta e decisa sul tempo che ci aspetta. Ti voglio bene. La tua mamma".

Simona Ventura ha preso in affido Caterina quando aveva appena poche settimane di vita, per poi adottarla legalmente nel 2014. L'ha accolta nella sua famiglia dedicandole l'amore di una madre e lo stesso hanno fatto i suoi figli, Giacomo e Niccolò, nati dal matrimonio con Stefano Bettarini. A ricordarle la grandezza del suo gesto, tra i commenti social, Sandra Milo: "Auguri di cuore a Caterina che hai accolto in famiglia con grande generosità e per la quale hai saputo essere come e meglio di una madre naturale. Che la vita vi sorrida sempre".

Il post di Simona Ventura per la figlia Caterina