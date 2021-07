Simona Ventura al lavoro col figlio di Barbara d'Urso: "Si chiama meritocrazia"

Simona Ventura al lavoro col figlio di Barbara d'Urso. La notizia fa il giro della rete da questa mattina, in virtù della popolarità dei protagonisti ma soprattutto di un pettegolezzo circolato nel passato, ovvero la presunta rivalità tra le due regine della tv. Occasione è la nuova trasmissione Discovering Simo, condotta dalla presentatrice torinese a partire da sabato 24 luglio su Discovery + e che vede, in produzione, la Addictive Ideas, società per cui lavora il giovane Emanuele Berardi. Incalzata sul tema, Simona ha deciso di rispondere a tono a quanti facevano chiacchiericcio sull'incontro tra i due.

Le dichiarazioni di Simona Ventura

"Per la parte esecutiva (della trasmissione, ndr) mi sono affidata ad un gruppo di giovani assai talentuosi", scrive Ventura su Twitter. "Tra i soci c’è anche il figlio di un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima! Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di”, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama meritocrazia e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare".

Parole che sembrano sottolineare una distensione raggiunta tra Simona e Barbara, dopo le frecciate lanciate a vicenda negli anni scorsi (senza che mai sia stata rivelata la ragione della lite).

L'appuntamento con Discovering Simo, show che racconta le passioni di Ventura in Emilia Romagna, è a partire dal 24 luglio, ogni sabato alle 15.40, per un totale di 6 puntate sul canale 31. La realizzazione è stata fatta in collaborazione con l’ente di promozione turistica Apt Servizi Emilia Romagna. Tra gli ospiti della seconda stagione di Discovering Simo di Simona Ventura vi saranno Mirko Casadei, figlio di Raoul Casadei morto per Covid-19 qualche mese fa; Rosa Fanti, moglie di Carlo Cracco; Gene Gnocchi, Gianluca Pagliuca e il cantante Alessandro Ristori.

Chi è Emanuele Berardi, figlio di Barbara d'Urso

Berardi, invece, è in produzione. Classe 1988 e figlio del produttore Mauro (ha anche un fratello, Gianmauro, ndr), il giovane ha iniziato a lavorare nel 2005 come assistente fotografo, per poi diventare fotografo, filmaker e producer. La casa di produzione Addictive Ideas nasce nel 2018, con cui produce spot e documentari. Quello con Simona Ventura, sarà il primo programma televisivo.