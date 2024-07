Simona Ventura e Giovanni, ecco l'originale regalo che hanno fatto a tutti gli invitati: le foto

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi ha monopolizzato l'attenzione dei social nello scorso weekend. Dai preparativi all'arrivo della sposa, dalle promesse nuziali alla super festa che ha coinvolto i circa duecento invitati al Grand Hotel di Rimini, ogni dettaglio è stato raccontato con foto e video a cui ieri Rossella Erra ha aggiunto un interessante particolare: il regalo che Simona e Giovanni hanno fatto agli amici presenti nel loro giorno più bello.

La "tribuna" del programma Ballando con le stelle è stata ospite del programma di Rai 1 Estate in diretta proprio per commentare l'evento: "Mi sento un po' l'angelo custode di questa coppia, ero vicino a loro a Ballando e anche al matrimonio", ha premesso Erra ricordando la fatidica proposta di nozze arrivata nel dance show. Presente al matrimonio, Erra ha allora mostrato il pensiero che gli sposi hanno fatto trovare ai loro invitati. "Ho qui con me la borsetta che Simona Ventura ha fatto trovare a tutti e dentro ci sono dei gadget", ha raccontato mostrando il dono che poi è stato aperto dai conduttori Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo per svelare il contenuto: un ventaglio, il menù della cena, il sacchettino con il riso, la salvietta umidificata, gli occhiali e il segnaposto personalizzato a forma di microfono, "perché" - ha spiegato Erra - "Simona ha fatto i tavoli abbinati a tutte le trasmissioni che ha condotto e io ero al tavolo di Ballando con le Stelle".

Il bouquet "rubato" da Valeria Marini

Rossella Erra è stata l'autrice del video che ha immortalato il lancio del bouquet di Simona Ventura conquistato faticosamente da Valeria Marini. "Ero lì vicino e ho visto tutto, per questo vi aggiungo un paio di particolari sulla scena", ha raccontato nel corso del programma: "Io mi sono trovata a girare quel video e prendere quel momento, il mazzolino non lo ha affatto preso Valeria. A prenderlo per prima è stata la signora Francesca, Albertina, quella vestita in verde ha provato a toglierlo, solo allora si è intrufolata Valeria, che l’ha strappato di mano alle due donne e il bouquet si è spaccato in due. E soprattutto a Valeria sono saltate le unghie".