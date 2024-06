Ventura, la dedica d'amore per il compleanno di Giovanni. Tutto pronto per il party pre-nozze

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi. La coppia si dirà 'sì' il prossimo 6 luglio, ma intanto oggi, 26 giugno, festeggeranno i 60 anni di Terzi. Proprio per l'occasione Ventura ha condiviso dolci parole d'amore per il compagno sui social, a corredo di un video con un estratto della dichiarazione d'amore, con tanto di anello messo al dito, che Giovanni le ha fatto durante la loro partecipazione a Ballando con le Stelle lo scorso anno. In quell'occasione già tutti sapevano delle nozze, che erano già state annunciate, ma il giornalista ha voluto suggellare la loro promessa in tv.

"Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme Giovanni, perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente", ha scritto Simona ricordando che questa sera ci sarà una grande festa a Milano con ben 1.000 invitati. A queste parole Terzi non poteva non rispondere: "Amore mio sai sempre stupirmi dal primo momento in cui apri gli occhi alla sera in cui andiamo a coricarci. Sei l’essenza della mia vita e con il cuore in gola dall’emozione ti dico Ti amo da sempre e per sempre". Dichiarazioni d'amore che profumano di promesse nuziali: chissà cosa si saranno scritti per il giorno del sì.

Il matrimonio di Ventura e Terzi

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi sarà celebrato il 6 luglio 2024 al Grand Hotel di Rimini che - raccontano in una intervista a Gente - è "il nostro posto del cuore". Lì, nei giardini del luogo che ogni anno fa da sfondo alla rassegna estiva la Terrazza della Dolce Vita, si terrà il rito civile alla presenza di pochi invitati. Prima del gran giorno, però, ci sarà anche una mega festa a Milano, fissata per il 26 giugno, per la quale i futuri sposi hanno previsto mille invitati. A gestire tutta l'organizzazione è il famosissimo wedding planner Enzo Mincio.

Vestiti

Come da tradizione, bocche cucite sugli abiti degli sposi, top secret fino al giorno delle nozze. Si sa solo che sono previsti più cambi per entrambi e quelli di Simona rispecchieranno l'estro di Super Simo: "Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare", ha anticipato parlando in tv con Antonella Clerici.