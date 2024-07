Ventura e Terzi sposi, tutti i dettagli della festa di nozze: dal concerto di Giusy Ferrery ai balli scatenati

È stata una nottte lunga quella appena trascorsa, per i neosposi Simona Ventura e Giovanni Terzi ma anche per i circa 200 invitati che dopo l'emozionante rito nuziale si sono ritrovati tutti a festeggiare il grande amore della coppia. Sui social scorrono alcuni dei momenti più significativi di un party organizzato alla perfezione del wedding planner Enzo Miccio: la cena allestita all'aperto nel grande giardino con gli sposi seduti in un lungo tavolo con i testimoni Milly Carlucci e Marco Di Terlizzi e i rispettivi coniugi, la musica di sottofondo e, a un certo punto, anche l'esibizione di Giusy Ferreri, lanciata da Simona Ventura a X Factor, che ha cantato la sua celebre Non ti scordar mai di me.

Sono seguiti poi i balli scatenati che hanno visto in pista gli sposi, ancora romantici protagonisti del taglio della grande torta nuziale realizzata da Iginio Massari e posizionata in spiaggia con un gioco di luci che ha reso l'atmosfera ancora più romantica.

Di seguto i video e le foto social della festa di nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Gli invitati vip

Come annunciato, sono stati circa duecento gli inviati al party tra parenti, colleghi, e amici degli sposi. Tra loro, oltre a Milly Carlucci e alla sorella Anna, anche Samuel Peron con la compagna Tania Bambaci, Alessandro Cecchi Paone, Carlo Cracco, Valeria Marini. Presenti i figli di Ventura, Caterina, Niccolò e Giacomo Bettarini, e quelli di Giovanni Terzi, Ludovico e Giulio Antonio. Assente, invece, Paola Perego, cara amica della sposa, ora accanto al marito Lucio Presta in convalescenza dopo un incidente.