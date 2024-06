Tutto sul matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi: dalla data alla festa da sogno (con mille invitati)

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi è sempre più vicino e la gioia di condividere i dettagli sui preparativi cresce di pari passo con la curiosità di quanti hanno visto nascere, crescere e coronare la loro storia d'amore. E non potrebbe essere altrimenti, d'altronde, dal momento che proprio in diretta tv, nel bel mezzo di una puntata di Ballando con le stelle su Rai1, è arrivata la fatidica proposta di nozze del giornalista alla sua compagna, emozionata e sorpresa di ricevere così inaspettato l'anello simbolo d'amore.

Di seguito, tutte le informazioni sul grande evento che festeggerà l'amore della conduttrice e del giornalista, pronti a diventare marito e moglie dopo sei anni di fidanzamento e diversi rimandi a causa della pandemia prima e poi della guerra in Ucraina.

Data, location, feste

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi sarà celebrato il 6 luglio 2024 al Grand Hotel di Rimini che - raccontano in una intervista a Gente - è "il nostro posto del cuore". Lì, nei giardini del luogo che ogni anno fa da sfondo alla rassegna estiva la Terrazza della Dolce Vita, si terrà il rito civile alla presenza di pochi invitati. Prima del gran giorno, però, ci sarà anche una mega festa a Milano, fissata per il 26 giugno, per la quale i futuri sposi hanno previsto mille invitati. A gestire tutta l'organizzazione è il famosissimo wedding planner Enzo Mincio.

Vestiti

Come da tradizione, bocche cucite sugli abiti degli sposi, top secret fino al giorno delle nozze. Si sa solo che sono previsti più cambi per entrambi e quelli di Simona rispecchieranno l'estro di Super Simo: "Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare", ha anticipato parlando in tv con Antonella Clerici.

Testimoni

Per quanto riguarda i testimoni, per Giovanni Terzi ci sarà Marco Di Terlizzi, suo migliore amico, per Simona Ventura ci sarà Paola Perego: "Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio Presta e mi può dare dei consigli", ha commentato in un'intervista al Corriere.

La storia d'amore di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono conosciuti a fine 2018 a casa di amici comuni ed è scoccata subito la scintilla. Da quel momento sono diventati una famiglia allargata molto felice: tre figli per Simona (Niccolò, Giacomo nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, e Caterina adottata con l'ex compagno Gerò Carraro), due per Giovanni (Lodovico e Giulio). Conciliare tutto non è stato facile però: "Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie, la mamma di Lodovico. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei", ha confidato tempo fa Giovanni. "Giovanni è stato un dono del cielo. Un amore bello e inaspettato. È un uomo colto e profondo. E soprattutto non ci giudichiamo, ci accettiamo così come siamo", una delle tante dichiarazioni di lei per colui che sta per diventare suo marito.