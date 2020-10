Simona Ventura e Giovanni Terzi rimandano il matrimonio

Simona Ventura e Giovanni Terzi non si sposano più, almeno non prossimamente. Le nozze che erano state annunciate un anno fa quale coronamento di un amore sempre più saldo, sono state rimandate a causa della pandemia che ha stravolto i piani della coppia, intenzionata a posticipare le nozze affinché si svolgano nell’atmosfera lieta che hanno sempre sognato.

“Se non ci fosse stato il Covid saremmo già sposati. Ma noi vogliamo una festa vera, senza mascherine e preoccupazione”, ha raccontato il giornalista al settimanale Vero: “Rimandiamo il matrimonio, deve passare questo brutto momento che stiamo vivendo tutti. Alle nostre nozze deve esserci solo gioia, la stessa che noi due viviamo ogni giorno che stiamo insieme”.

La storia d’amore di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi fanno coppia da circa due anni. I due si sono conosciuti durante una cena in casa di amici in comune e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi per non lasciarsi più. Giovanni Terzi, giornalista tra le firme più note de 'Il Giornale’, è noto al grande pubblico anche per le numerose ospitate nei contenitori televisivi Rai. Nel suo passato c'è un altro amore "famoso", quello con la bellissima modella ed attrice Dalila Di Lazzaro, a cui è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2011. Ora nel suo cuore c’è posto solo per Simona Ventura: “E’ arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità”, ha detto della compagna destinataria, come nella più classica delle fatidiche proposte, di un bellissimo anello di fidanzamento.