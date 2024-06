"Simona Ventura mette l'Iban sulle partecipazioni di matrimonio: che cafonata!"

Il grande giorno si avvicina. E, con esso, anche i pettegolezzi. È tutto pronto per il matrimonio di Simona Ventura, che sarà celebrato il prossimo 6 luglio. Dopo sei anni d'amore, la conduttrice sposerà il giornalista Giovanni Terzi. A far chiacchierare però in queste ore non è tanto l'evento in sé, quanto una decisione che sarebbe stata presa dalla coppia, ovvero quella di mettere l'iban sulle partecipazioni di nozze.

"In questi giorni le partecipazioni sono state girate agli invitati" scrive la giornalista Grazia Sambruna sul sito MowMag, che ne è entrato in possesso. Ebbene, "sulle partecipazioni c'è anche un IBAN con causale Simona e Giovanni Honeymoon". In poche parole, agli invitati sarebbe chiesto un piccolo contributo in denaro per supportare la coppia nel sogno di andare in luna di miele. Una scelta molto comune, come ben sappiamo, ma che in questo caso solleva qualche perplessità. Nell'articolo stesso infatti, la domanda sorge spontanea: un tenero gesto per contribuire alla felicità dei piccioncini oppure una cafonata, visto che la coppia è benestante?

Intanto è tutto pronto per le nozze di Simona Ventura. La conduttrice convolerà a nozze con il suo Giovanni il prossimo 6 luglio al Grand Hotel di Rimini e fervono i preparativi. A coordinare il l'evento ci sarà il famoso wedding planner Enzo Miccio. La proposta le era arrivata in diretta tv, nel corso dell'ultima edizione di 'Ballando con le Stelle' quando il compagno, come lei concorrente del talent vip di Milly Carlucci, le aveva chiesto la mano di fronte a milioni di spettatori. I due fanno coppia dal 2018. Prima di Terzi, Simona è stata sposata con Stefano Bettarini, da cui ha avuto due figli.