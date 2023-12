Simona Ventura su Ilary Blasi: "Non avrei mai potuto fare come lei, per me è importante tutelare i figli"

Simona Ventura ha commentato l'ormai arcinoto documentario Unica con cui Ilary Blasi ha raccontato la sua verità sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Le parole della conduttrice di Citofonare Rai2, in queste settimane anche concorrente di Ballando con le stelle e ospite fissa a Che Tempo Che Fa, arrivano nell'ambito di un'intervista rilasciata a Repubblica. Confermando le nozze con Giovanni Terzi nel 2024, Ventura ha ricordato il passato sentimentale di entrambi: "Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti (ride). Giovanni idem", ha ammesso.

E a questo proposito, un riferimento è andato a Blasi, appunto: "Apprezzo Ilary, ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli", ha detto la conduttrice, madre di due figli, Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con l'ex marito Stefano Bettarini.

La famiglia di Simona Ventura è numerosa e molto unita. Insieme ai suoi due figli e a Caterina presa in adozione quando era single, la conduttrice condivide la sua quotidianità anche con i figli del compagno, in un clima di profonda serenità. "La nostra non è una casa, è una comune" ha raccontato: "Lui ha due figli, Lodovico e Giulio; io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro. I ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza".