Simona Ventura in bikini: "Ecco la mia prova costume del 2021, che ne dite del risultato?"

E' tempo di relax per Simona Ventura. A pochi giorni dalla partenza del suo show Discovering Simo, la conduttrice torinese si gode un po' di mare insieme agli affetti più cari. A raccontarlo è lei stessa su Instagram, attraverso uno scatto in cui si immortala in bikini. "Eccole qui le foto in costume dell'estate 2021", scrive, "Con fatica immane... Che ne dite del risultato?". Oltre diecimila i like raggiunti dal post in poche ore. "Voglio arrivare alla tua età con la tua vitalità e positività", scrive qualcuno. Al suo fianco Giovanni Terzi, il giornalista con cui fa coppia da ormai tre anni.

Così Simona ricarica le batterie in vista del debutto della sua trasmissione. L'appuntamento con la seconda stagione di Discovering Simo, show che racconta le passioni della presentatrice torinese in Emilia Romagna, è a partire dal 24 luglio, ogni sabato alle 15.40, per un totale di 6 puntate sul canale 31. La realizzazione è stata fatta in collaborazione con l’ente di promozione turistica Apt Servizi Emilia Romagna. In produzione c'è anche Emanuele Berardi, figlio di Barbara d'Urso, tra i fondatori della Addictive Ideas. Tra gli ospiti della seconda stagione di Discovering Simo di Simona Ventura vi saranno Mirko Casadei, figlio di Raoul Casadei morto per Covid-19 qualche mese fa; Rosa Fanti, moglie di Carlo Cracco; Gene Gnocchi, Gianluca Pagliuca e il cantante Alessandro Ristori.