Simona Ventura festeggia la sua mamma con una tenera foto-ricordo: “Sei indispensabile”

Sui social il post della conduttrice dedicato al compleanno della madre Anna Pagnoni, ritratta con lei bambina in una foto in bianco e nero

Una foto in bianco e nero che la ritrae piccolissima, sorridente sul lettone accanto alla sua mamma, è l’inedita foto-ricordo che Simona Ventura ha scelto per rivolgere gli auguri social alla sua mamma Anna Pagnoni, che oggi, 13 febbraio, festeggia il suo compleanno.

“Buon compleanno alla donna piu? importante della mia vita che sa essere fuoco e acqua, concava e convessa, leggera e piccante. Presente anche quando non c’e?. Sei indispensabile. Ti voglio tanto bene mamma”, è il pensiero che completa il post Instagram della conduttrice all’inizio di una giornata dedicata alla donna che le è accanto da sempre, oggi come in quel momento di tanti anni fa. Tantissimi i fan che stanno apprezzando l’inedito scatto tratto dall’album di famiglia di Simona Ventura che oggi si mostra nella tenera versione di figlia di una donna a cui dirsi profondamente grata.

Il rapporto tra Simona Ventura e la madre Anna Pagnoni

Simona Ventura ha parlato spesso della madre Anna Pagnoni, protagonista con lei di video condivisi sui social durante la preparazioni di ricette in cucina. “E’ la donna a cui devo tutto”, ha confidato SuperSimo a proposito della sua mamma, un’ex modella, elegante e distinta proprio come la figlia che l’ha resa nonna di tre nipoti, Niccolò, Giacomo e Caterina, i primi nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, la terza adottata insieme all'ex compagno Gerò Carraro. Una famiglia affiatata quella di Simona Ventura, composta dal padre Rino, ex militare, e dalla sorella Sara, speaker radiofonica, sposata e anche lei mamma di un bambino di nome Enea.