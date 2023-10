Mara Venier e Simona Ventura fanno pace dopo anni di lite: le parole commosse e l'abbraccio a Domenica In

Pace fatta tra Simona Ventura e Mara Venier, da anni lontane per vecchi dissapori fino ad ora mai appianati. Oggi le due, ex "parenti" per via del legame che Ventura aveva con Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier, si sono incontrate a Domenica In durante il talk dedicato a Ballando con le stelle di cui Simona è concorrente. Ed è stato in questa occasione che è avvenuto l'abbraccio distensivo, arrivato dopo uno scambio di battute che non ha nascondo una certa commozione.

Perché Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato

Innanzitutto un passo indietro. La premessa è spiegare perché Mara Venier e Simona Ventura avevano litigato. Le tensioni avrebbero origini famigliari. Simona Ventura è stata legata per 8 anni a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, a sua volta attuale marito di Mara Venier. Le coppie però non sarebbero mai andate d'accordo. In seguito avrebbero avuto un altro malinteso, nel 2016, quando a Simona Ventura fu assegnata la conduzione di Selfie, programma prodotto da Maria De Filippi. "Io e Mara siamo due sanguigne. Siamo amiche, lei mi ha molto supportato nel mio rapporto con Gerò", raccontò lei nell’Intervista di Maurizio Costanzo: "Tra l'altro l'ho conosciuto a una festa a casa sua e di Nicola. Poi abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate". Qualche tempo dopo c'era stato un gesto di distensione, durato però il tempo di un post su Instagram: "Credo che in certi momenti va dimenticato tutto e bisogna dare un segnale di affetto. A me è venuto di getto, senza pensarci. Fine dell'argomento", commentò Mara Venier a proposito del messaggio rivolto a Ventura per l'accoltellamento subito dal figlio Niccolò nel 2018.

La pace tra Mara Venier e Simona Ventura a Domenica In

Oggi un nuovo capitolo della storia. "Simona tu balli benissimo", ha esordito Mara Venier riferendosi alla performance di Simona Ventura sulla pista di Ballando, "Ti diverti, ci metti tutta la grinta. Tu interpreti ma resta la tua personalità". "Anche quella che avevo seppellito", ha ammesso Simona: "Alcuni lati del carattere vengono seppelliti dalle esperienze ma ora viene tutto fuori". Interrotta da Mariotto, la conduttrice ha zittito tutti per tornare a parlare con la sua cara ospite: "Voglio parlare con Simona", ha detto. Ed è stato dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli - "Questa è una novità!" - che Mara ha aggiunto: "Siamo qua anche per questo.... Non ci vediamo da troppo tempo. Mi piace molto quando parli della tua vita e di Giovanni. Quando tu dici “sono cambiata”, è vero. Giovanni ti ha cambiato, tu sei un’altra persona", ha detto riferendosi al compagno Giovanni Terzi. "Sì, e tu lo sai", la risposta secca di Simona che poi si è diretta verso Mara per abbracciarla.

- Tu sei un’altra persona

- Sì e tu lo sai

- E sono molto felice per questo#DomenicaIn #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/SjCJm9xGxD — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) October 29, 2023