Simona Ventura, positiva al Covid, aggiorna i fan sulle sue condizioni: il messaggio sui social

Simona Ventura è ancora positiva al Covid. A una settimana dall’esito del tampone che le ha impedito di partecipare alla finale del Festival di Sanremo, la conduttrice è in isolamento in casa da cui ha girato un video per aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute in deciso miglioramento. “Sto sempre meglio, lavoro da remoto. Sono su di energie, spero che questa cosa passi presto”, ha raccontato Super Simo: “Entro fine settimana dovrebbe essere in discesa non ho febbre non ho tosse, sono piena di forze e per questo sono fortunata”.

Poi una menzione speciale alle persone che hanno saputo starle vicino in un momento così delicato: “In questi giorni ho avuto un sacco di angeli che mi hanno dato una mano. Li saprò ringraziare”, ha promesso la conduttrice, grata anche ai fan che le stanno facendo sentire il loro affetto attraverso tantissimo messaggi.

Giovanni Terzi positivo: “Ho un problema polmonare abbastanza serio”

Anche Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, è risultato positivo al Covid. Il giornalista lo ha raccontato nella puntata di ‘Storie Italiane’ di lunedì 8 marzo, facendo riferimento ai sintomi del virus e a un suo problema polmonare che, avendo da tempo, rende necessaria una particolare attenzione in un momento così delicato: “Io ho una malattia, un problema polmonare abbastanza serio e sono controllato facendo eparina e tutto perché ho latente un’altra situazione, ma per ora tutto è sotto controllo”, ha confidato Terzi per poi riservare parole di riconoscenza al nostro servizio sanitario: “Più vado avanti e più mi rendo conto che abbiamo un sistema sanitario e medici straordinari”.