Il dolore di Simona Ventura per la morte di Don Raimondo

E' morto a 62 anni Don Raimondo Satta, parroco di Stella Maris, la chiesa di Porto Cervo, in Sardegna. Noto come il 'parroco dei vip', negli anni ha avvicinato alla fede molti personaggi del mondo dello spettacolo che durante le vacanze estive in Costa Smeralda andavano a sentire le sue messe. Era ricoverato da qualche tempo a causa di una malattia.

La morte di Don Raimondo ha lasciato sbigottiti molti vip, legatissimi al sacerdote. Tra questi Simona Ventura, che su Instagram ha condiviso una foto del religioso, ricordandolo con il suo sorriso: "Lui è Don Raimondo. Per chi, come me, va in Sardegna dal 1987, è stato non solo il custode della Chiesa Stella Maris, ma anche una persona includente e speciale. Faceva delle omelie mai uguali a se stesse, era empatico e performante. Soprattutto Don Raimondo era accogliente". La conduttrice racconta anche un divertente aneddoto: "Per permettere alle tante persone di poter accedere alla messa, esse non duravano più di mezz'ora (ad un certo punto girava voce che fosse stato ripreso e gentilmente aiutato a darsi una calmata). Ecco perché, quando vedo che lo si definisce 'parroco dei vip', lo trovo profondamente ingiusto. Lui era il parroco di tutti!". Infine l'ultimo saluto: "Riposa in pace Don. Noi non ti dimenticheremo mai".

E sono in tanti a ricordare Don Raimondo in queste ore sui social. Tra i commenti al post di Simona Ventura anche l'ex campionessa di tennis Mara Santangelo: "Ci mancherà tantissimo - scrive - Stella Maris senza di lui non sarà la stessa".

Il post di Simona Ventura in ricordo di Don Raimondo Satta