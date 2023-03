Simona Ventura presto sposerà il suo compagno: "Lui mi chiama paperetta, io patatino"

Galetto fu il libro che Giovanni Terzi ha scritto e ha deciso di regalare a Simona Venutra. Proprio grazie a "Eroi quotidiani" è nata la prima occasione di avvicinamento tra i due, poi è scattata la scintilla e i due non si sono più lasciati e adesso sono pronti a fare il grande passo: il matrimonio.

Le nozze hanno subito notevoli ritardi, ammettono i due: "Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso", spiega Terzi al Corriere della Sera. Quindi tutto top secret, forse i due hanno paura che dicendo la data ad alta voce possa accadere qualcos'altro e che quindi slitti nuovamente. Sicuramente non sarà a Milano e i due hanno già scelto i testimoni: "Per me sarà il mio amico del cuore Marco Di Terlizzi, che ha fondato con il professor Alessandro Frigiola la fondazione Bambini cardiopatici nel mondo". Per Ventura sarà invece Paola Perego, che con Lucio Presta è legata da 25 anni e quindi le potrà "dare dei consigli".

Un po' di gelosia tra i due c'è, non lo negano ma con i rispettivi ex sono in buoni rapporti, tranne, ammette Giovanni con chi "le ha fatto male".

I due si chiamano con soprannomi divertenti, come tutte le coppie: lei lo ha soprannominato "patatino", lui "polpetta" e anche "papera, perché la mattina quando si sveglia è un leone e la sera una paperetta".

"I miei figli mi avevano vista soffrire, per loro è stato più difficile"

L'incastro delle due famiglie è andato molto bene e, anzi, proprio grazie a Giovanni Simona è tornata ad avere un rapporto con i suoi genitori e la sorella. In merito a questo la conduttrice spiega: "Esiste un tipo di violenza che è psicologica ed è quella che ti fa terra bruciata intorno. Devo anche dire che ho sempre sognato una famiglia allargata e adesso ce l’ho grazie a Giovanni".

Simona ha tre figli, Giovanni due. Tra di loro adesso tutto bene, ma l'inizio è stato più difficile: "Mi avevano vista soffrire ed erano preoccupati. Ma adesso siamo veramente felici: la nostra è una tribù dove nessuno rimane indietro; più che una casa, la nostra è una comune!".

I due si sono incontrati in un momento delle loro vite particolare e raccontano di essersi salvati la vita a vicenda. "Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie - spiega Terzi -, la mamma di Lodovico. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei". La conduttrice invece era da poco tornata single dopo una relazione che l'aveva lasciata in "macerie". "Ho la dermatomiosite amiopatica. Ormai il 40 per cento dei miei polmoni è compromesso: i nostri sforzi sono per evitare che peggiori", ha spiegato Terzi e ironicamente Ventura ha affermato: "Ho preso un rottame!".