Simona Ventura su Totti e Ilary (nonostante la smentita): "Separazione dolorosa, ma si può essere buoni genitori"

Scivolone di Simona Ventura. Dopo la smentita di Francesco Totti e Ilary Blasi sulla crisi del loro matrimonio, paventata da quotidiani e siti per oltre 24 ore, la conduttrice scrive un lungo post su Facebook per commentare la vicenda e dare un consiglio "non richiesto" - come ammette ironicamente lei stessa - alla coppia.

Super Simo parte dalla sua esperienza personale: "La separazione è già di per se un lutto. E' dolorosissima. Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c'erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra". Parole, queste ultime, che lasciano intendere due cose: o Simona Ventura non è venuta a sapere della smentita (cosa assai difficile considerando che non si parla d'altro), oppure non ci crede (e non sarebbe neanche l'unica). "In momenti come questi è facile per persone 'vicine', 'amiche', di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia" ha scritto ancora, rivolgendosi direttamente a loro: "Non permettetelo".

Infine, come se non bastasse, si lancia in un'altra riflessione formato famiglia: "Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori. Buona fortuna". Tra i commenti in molti le fanno notare che il post, forse, è un tantino fuori luogo, non solo per i "consigli non richiesti", appunto, ma soprattutto perché in questo modo, di fatto, starebbe confermando una crisi negata dai diretti interessati. O forse no...