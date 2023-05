Cecchi Paone e Simone Antolini, "hanno fatto cose davanti a tutti": il retroscena

Nonostante siano usciti dall'Isola dei Famosi ormai un paio di settimane fa, Simone Antolini ed Alessandro Cecchi Paone continuano a far parlare. Il motivo è questa volta un retroscena che riguarderebbe "coccole bollenti" che i due si sarebbero scambiati sulle spiagge dell'Honduras sotto l'occhio indiscreto dei naufraghi presenti. A rivelarlo è un altro concorrente che si è ritirato di recente, ovvero Paolo Noise.

"Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo", ha confidato in queste ore Noise, conduttore di Radio 105. "Christopher (Leoni, ndr, un altro naufrago) si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto. Lo volevano fare al chiaro di luna". Insomma poco interessava ai piccioncini se lì di fianco ci fossero i compagni di gioco: quando la passione chiama, è impossibile resistere.

Cecchi Paone e Antolini sarebbero gli unici ad aver "consumato", spiega il presentatore radiofonico. che i due non avevano ancora raccontato. Eppure sono spesso ospiti in tv. Nell'ultima ospitata da Barbara d'Urso, ad esempio i due hanno annunciato che presto convoleranno a nozze. Una decisione nata poiché il giornalista ha intenzione di adottare Melissa, la bambina che il fidanzato ha avuto da una precedente relazione ormai cinque anni e mezzo fa.