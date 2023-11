Il compagno di Cecchi Paone sorridente con Salvini: tutti di sinistra finché non c'è da farsi un selfie

Il giorno prima a Napoli per firmare la promessa di matrimonio, il giorno dopo a Roma con Matteo Salvini. Le ultime storie Instagram di Simone Antolini - compagno di Alessandro Cecchi Paone, con cui a dicembre si unirà civilmente - sono spiazzanti. Il 23enne non ha saputo resistere al richiamo del selfie con il 'vip', e senza ragionare sulle conseguenze personali si è immortalato sorridente accanto al leader della Lega incontrato per le strade della Capitale. Non solo lo scatto, fiero, ma ovviamente anche la pubblicazione sui social con tanto di tag.

Salvini, al contrario, si è guardato molto bene dal condividere la storia, dimostrando quantomeno coerenza nei confronti dei suoi oppositori. Cecchi Paone, infatti, è tra i suoi più noti contestatori - qualche anno fa lo definì un "rozzo" - ma feroci critiche, nel corso del tempo, sono arrivate forti e chiare anche da quest'altra parte. Insomma, che tra i due non corra buon sangue non è certo un segreto, e chissà come avrà reagito il giornalista davanti alla foto del compagno con l'acerrimo nemico. Lui, Salvini, se la ride e incassa la piccola 'rivincita'.

Altro che ideologie e battaglie per i diritti civili - prime fra tutte quelle per il matrimonio egualitario e l'adozione per coppie omosessuali - che da anni mettono l'uno contro l'altro i protagonisti della foto (tutti, anche quelli indirettamente menzionati). Quando si intravedono 15 secondi di notorietà social grazie al selfie con uno dei personaggi politici di punta, non c'è sinistra che tenga...