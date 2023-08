Simone Coccia e Stefania Pezzopane di nuovo insieme: la foto con la romantica didascalia

"Io e Simone ci siamo rivisti, non so cosa può accadere" raccontava qualche mese fa Stefania Pezzopane. E adesso, alla luce dell'ultima foto pubblicata da quello che fino a poco fa era il suo ex fidanzato, pare proprio che tra la ex deputata del Pd e Coccia Colaiuta si sia verificato il cosiddetto ritorno di fiamma.

Su Instagram l'ex spogliarellista ha pubblicato una foto insieme a Stefania Pezzopane: "Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio", si legge nella didascalia, accompagnata da un cuore rosso e accolta con entusiasmo dai follower che speravano di rivederli di nuovo insieme sin dall'annuncio della rottura dello scorso aprile ufficializzata dopo nove anni d'amore. "La storia che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell'ultima fase non avevamo più interessi comuni, pur avendo sempre enorme rispetto reciproco", aveva confidato lei in lacrime nel salotto di Domenica In. Nell'intervista a Mara Venier, Pezzopane aveva ripercorso le tappe più significative di una storia anche molto criticata per via dell'importante differenza di età con il compagno (63 anni lei, 39 lui) e dimostrando ancora molta emozione nel ricordare Simone. Lui, dal canto suo: "Non escludo di poter tornare con Stefania. Quello che stiamo vivendo potrebbe essere un momento di riflessione", aveva replicato con gli occhi lucidi. Una pausa che adesso, osservando i sorrisi di entrambi nell'ultima foto social, sembra davvero essere finita.