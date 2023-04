Simone Coccia Colaiuta in lacrime per la ex Stefania Pezzopane: "Non troverò più una donna così"

Simone Coccia Colaiuta ha lasciato uno spiraglio di speranza per un ritorno di fiamma con la ex Stefania Pezzopane. Questa coppia chiacchieratissima, commentatissima e andata avanti per ben 9 anni, è di recente giunta al termine come annunciato dalla stessa Stefania lo scorso 7 aprile con un lungo post social. Ma oggi si è riacceso un barlume di speranza per una riappacificazione tra i due ed è stato proprio Simone che, in un'intervista a cuore aperto nel salotto di Rai 1 di Mara Venier, ha dichiarato non solo di avere la certezza di non trovare mai più una donna come Stefania ma anche che tra i due non è esclusa una seconda possibilità.

"Non escludo di poter tornare con Stefania - ha ammesso Simone emozionatissimo e con gli occhi lucidi -. Quello che stiamo vivendo potrebbe essere un momento di riflessione”. Così, incalzato anche da Mara Venier che ha notato quanto nei suoi occhi, come in quelli di Stefania ospite a Domenica In la scorsa settimana, ci sia tanto amore e la voglia di poter tornare insieme, Simone ha parlato della possibilità di tornare insieme.

Simone, inoltre, dopo aver visto un filmato dedicato alla sua relazione con Pezzopane, si è commosso e ha ammesso che non troverà mai più una donna come lei ma che, purtroppo, i due, erano diventati più "amici" che "amanti". Poi Coccia Colaiuta ha anche ricordato i momenti più belli di questa relazione che, a detta sua, aveva un equilibrio fortissimo basato sulle loro diversità.

"Due pianeti opposti si attraggono", ha spiegato l'ex spogliarellista e concorrente del Gf Vip 2018 ed era proprio quell'enorme diversità tra lui e Stefania a tenerli così tanto uniti. "É stata una storia importante che mi ha aiutato tanto, abbiamo vissuto momento bellissimi insieme ma anche altri molto difficili. Il suo lavoro ha attirato attenzione maligna nei nostri confronti, siamo stati l’unica coppia mediatica ad avere subito tanta cattiveria. Gli unici ad avere subito tanta malvagità soltanto perché si erano innamorati essendo tanto diversi. Quella con Stefania è stata l’unica storia importante della mia vita, nemmeno in futuro ritroverò una donna così. É stata l'unica donna che ho amato con tutto il mio cuore".

E se l'amore, a detta di Stefano, si è trasformato in amicizia, senza colpe da parte di nessuno dei due, c'è qualcosa nei suoi occhi e nelle sue parole che ha lasciato intendere una volontà di tornare sui suoi passi e dare, a questo grande amore della sua vita, un'altra chance.

"Sicuramente ci sentiamo tutti i giorni, l’ho sentita fino a un’ora fa. Il nostro rapporto continua a vivere - ha detto, ancora, Simone. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.