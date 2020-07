"Così Raimondo Todaro e Francesca sono andati in crisi", spunta il retroscena del ballerino Simone Di Pasquale

Da quando si sono lasciati, non si fa che parlare dell'addio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Una separazione che ha spiazzato il pubblico, dal momento che i due ballerini facevano coppia sin da ragazzi (hanno una figlia, Jasmine, di 7 anni) e in considerazione dei pettegolezzi piovuti sulla relazione di lei col giovane danzatore Valentin Dumitru. Oggi ad aggiungere un ulteriore tassello alla vicenda ci pensa Simone Di Pasquale, ballerino e collega di Raimondo a Ballando con le Stelle, che racconta le ragioni di una crisi in corso da tempo.

Così Raimondo Todaro e Francesca si sono detti addio, parla Simone Di Pasquale

"Raimondo si è sposato molto presto - dice Simone al settimanale Mio - Abbiamo avuto modo di vederci l’altra settimana e chiaramente è uscito l’argomento. La vita privata non c’entra niente con quello che poi viene sparato sui giornali, sui social. Solo la coppia sa la verità. Quello che gli ho detto e che penso è che, quando ci si sposa e si è molto giovani, è normale che poi si cresca. E purtroppo a volte accade che non si cresca parallelamente".

I rapporti tra Raimondo Todaro e Francesca oggi

Simone aggiunge però che Raimondo e Francesca stanno riuscendo nell'impresa di mantenere assoluta serenità sul loro rapporto, soprattutto per il bene della bambina. "Però lui e Francesca hanno un bellissimo rapporto, hanno una figlia e sono coscienti che nella vita si cambia. È un esempio di come una coppia dovrebbe gestire una separazione".

Che i rapporti tra i due fossero tranquilli lo si era capito già dalle parole che lui aveva speso nei confronti della ex moglie . "Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia - ha scritto di recente in un post su Instagram - Auguro a Francy di ritrovare l'amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui". Lei, intanto, pare abbia ritrovato il sorriso proprio accanto a Valentin, a cui dedica romantici messaggi sui social.