Chi è Simone Rugiati, chef di Cuochi e Fiamme: età, lavoro, fidanzata e vita privata

Da quasi vent’anni uno degli chef più famosi della tv italiana, Simone Rugiati è il conduttore e simbolo dei cooking show Cuochi e Fiamme e Food Advisor, entrambi in onda su Food Network.

Età, biografia, carriera e programmi tv

Di sangue toscano, Simone Rugiati nasce a Empoli il 24 maggio 1981. Si diploma all’Istituto Alberghiero “F.Martini” di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, e, dopo aver seguito numerosi corsi, laboratori e stage di perfezionamento sia in Italia che all’estero, lavora come commis in alcuni ristoranti toscani. A soli 21 anni ottiene la copertina della rivista culinaria “La mia cucina”, entra nel gruppo editoriale “Hobby & Food” di Parma e inizia a scrivere per “Buon Appetito” e “Mangiar Sano”.

Dopo alcune partecipazioni a La prova del cuoco e a vari programmi di Gambero Rosso tra il 2002 e il 2009, nel 2010 Simone prende parte alla settima edizione de L’isola dei famosi. Dall’anno successivo raccoglie l’eredità di Alessandro Borghese alla conduzione di Cuochi e Fiamme.

Il programma, in onda prima su La7 poi su Food Network, rappresenterà la svolta per la carriera televisiva di Rugiati, che diventerà uno dei cuochi più amati e il vero e proprio simbolo della trasmissione. Al tavolo dei giudici saranno presenti personaggi come Chiara Maci, Csaba dalla Zorza, Katia Follesa, Barù e tanti altri, con cui Simone formerà sempre un team unito.

Dal 2019 conduce anche Food Advisor, programma che viaggia per l’Italia alla ricerca ogni puntata di quattro o cinque advisor che sappiano consigliare dove assaporare il migliore piatto tipico del posto.

Ristorante, vita privata, fidanzata e libri

Simone Rugiati ha un ristorante, il Food Loft, in via Signorelli 9 a Milano. Il suo concept culinario è all’insegna della stagionalità, della tracciabilità e del km zero, per un’esperienza creativa del cibo a tutto tondo. Attualmente è fidanzato con Ahlam El Brinis, ex concorrente di Miss Italia conosciuta in discoteca.

In passato ha avuto relazioni con Monica Somma, Malvina Seferi e soprattutto con Carla Cruz, con cui è stato per più di tre anni. Rugiati ha pubblicato molti libri, tra i quali “Stuzzichini”, “Cucina rapida” e “Il gusto di sedurre”.