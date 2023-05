"Simone Rugiati e Claudia Motta in crisi per colpa di un attore fidanzatissimo": spunta il nome

Crisi tra Simone Rugiati e Claudia Motta? Le voci su una presunta maretta tra lo chef e la ex concorrente dell'Isola dei Famosi si rincorrono in queste ore e anche con un certo stupore, considerato che solo qualche giorno fa lui aveva dedicato un romantico post alla compagna. "Il mio angioletto è volato sugli scogli e poteva andare davvero peggio. C'è poco da scherzare, sono stato molto preoccupato, non mi sono mai accorto di essere così innamorato in vita mia e preoccupato di una persona allo stesso tempo" aveva detto in un video di sostegno pubblicato dopo l'infortunio che aveva causato l'abbandono del reality da parte della modella. Ma al suo ritorno in Italia la situazione tra i due sarebbe precipitata e dopo un segnale di allontanamento già indicato dalle storie Instgaram di Rugiati, l'account Instagram The Pipol Gossip ha rincarato la dose con nuovi dettagli.

La frecciata di Rugiati, la replica di lei, il presunto terzo incomodo

Nelle scorse ore Simone Rugiati ha pubblicato una storia Instagram con l'eloquente emoji di disgusto eguagliata a quella di un angioletto. A stretto giro è arrivata anche la storia di Claudia Motta che ha scritto: "Ho sentito oceani di parole... Mari di discorsi... Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti". A quello che è sembrato a tutti gli effetti un indiretto botta e risposta ha fatto poi seguito un'altra uscita dello chef che ha postato la foto di un barattolo di salsa ricoperto da mosche con la didascalia "Questo sei tu, Giorgio".

Il riferimento è parso proprio andare a un uomo, definito "terzo incomodo" dal portale The Pipol Gossip: "Tra Simone Rugiati e Claudia Motta, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, c’è stato un addio riconducibile a un terzo incomodo?", si legge a corredo della didascalia che ha rilanciato l'indiscrezione sui social: "La splendida favola tra i due sarebbe già finita. La crisi si sarebbe innescata da poco e, a quanto pare, sarebbe tutta da ricondurre ad un terzo incomodo che si è insinuato tra la coppia: un certo Giorgio, attore conosciuto e fidanzatissimo".

"Chi sarà? Saranno veri questi rumors fatti intendere anche dallo stesso Rugiati con le sue frecciatine via social?" sono state le domande poste agli utenti a cui una risposta l'ha data l'esperta di gossip Deianira Marzano che al nome Giorgio ha aggiunto il cognome Pasotti per avvalorare il gossip... Al momento, però, nessuno dei diretti interessati ha confermato, smentito o anche solo commentato i rumors che, pertanto, al momento restano tali.