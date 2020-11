La lettera d'amore per Tommaso Zorzi scritta da "Simone": ecco chi è il misterioso fan

Era il 25 ottobre quando un aereo ha consegnato un messaggio d'amore a Tommaso Zorzi sorvolando la casa del Gf Vip. "TZ 6 un essere speciale e unico Simone fan n 1" così recitava lo striscione e sarà proprio Zorzi a confessare che ha sempre sognato un uomo che gli dedicasse La Cura di Battiato e così è stato. L'influencer aveva poi incaricato Barbara D'Urso di scovare il misterioso Simone. E così è stato, Barbara sa chi è e in diretta a Live non è la D'Urso ha letto una lettera d'amore scritta da Simone a Zorzi:

Caro Tommi, voglio dirti che io e te siamo molto più simili di quanto tu possa immaginare. Mi hai fatto tre domande e credimi sono stato malissimo per non poterti rispondere e guardarti avvilito. Ma ora che ne ho occasione te lo dico: ho 25 anni, sono dei gemelli e io stesso sono, come tu definisci, politicamente scorretto. Non hai idea Tommi di quante volte io sono stato male a vedere i tuoi momenti più bui, le tue insicurezze, le tue paure. Avrei voluto abbracciarti e dirti io ci sono Tommi, non ti preoccupare io esisto e ti aspetto fuori sempre nel mio angolino, sempre a guardarti ogni giorno e con il cuore e la testa sempre su di te.

Zorzi commentando il messaggio aveva affermato, con il sorriso: "Sarò la nuova Pamela Prati, mi innamoro di una persona che non esiste. Simone è il mio Mark Caltagirone. Ringrazio tutto il pubblico. Mi sono sentita sposata, l’abbiamo fatto virtuale. Capisci come sono messo. Io, a questo punto, mi appello alle massime autorità… Barbara che tutto puoi, scopri chi è Simone e giuro che te ne sarò eternamente grato. E’ l’unica che tutto può. Santa Barbara da Cologno Monzese. Lascio tutto nelle mani di Ilaria Delle Palle. Oggi ho capito come si sentiva Pamela ad essere innamorata di un uomo che non sai che esiste. Empatizzo molto con Pamela. […] A questo punto può anche non esistere. L’importanza è che esiste nella mia testa".