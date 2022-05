Simonetta Izzo pubblica la foto del matrimonio di Myriam Catania con Luca Argentero: è bufera

Scivolone social per Simonetta Izzo. L'attrice e produttrice, legatissima alla sua famiglia, è solita pubblicare su Instagram le foto dei suoi affetti più cari. Stavolta, però, deve aver fatto male i conti.

Sul suo profilo compare uno scatto di ben 13 anni fa, completamente "fuori luogo" come le fanno notare in molti: la foto delle nozze di Myriam Catania, sua nipote, e Luca Argentero. Il ritratto di un amore che non c'è più, finito ormai sei anni fa dopo sette di matrimonio. Non solo. Entrambi hanno nuovi compagni, da cui hanno avuto figli, dunque anche "indelicatissima" come scrivono altri.

"Ma che dibattito acceso per una foto di 10 anni fa, pubblicata per altro 1000 volte. Rispettate il passato" replica Simonetta Izzo, non risparmiando grasse risate, ma le critiche non si placano. "Credo che in ogni situazione bisogna avere tatto e delicatezza. Buonsenso e misura" scrive una follower, che bacchetta l'attrice: "In questo caso a mio avviso ne è stata del tutto priva. Per quanto possa essere legata a foto di famiglia, ce ne sono alcune che forse sarebbe meglio tenere per sé. Per il semplice motivo che ad oggi Luca e Miriam hanno altri compagni e figli. Questo è il mio pensiero". La moglie di Ricky Tognazzi però incalza: "Myriam e Luca, ma l'amore non è eterno". E conclude: "Questo è il mio album di famiglia, chi non è d'accordo può starne lontano".

La foto pubblicata da Simonetta Izzo