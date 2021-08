Simonetta Izzo in vacanza con la nipote e la fidanzata: "Serena e Alice i miei cuori"

love is love

E' un panorama mozzafiato quello che si vede dalla villa di Simonetta Izzo a Stromboli. L'attrice sta trascorrendo qui, come ogni anno, le vacanze estive insieme al marito Ricky Tognazzi e alla loro super famiglia. La casa alle Eolie è un via vai di figli e nipoti e in questi giorni con Simonetta e Ricky ci sono Alice, la primogenita di Francesco Venditti - nato dal matrimonio tra la Izzo a Antonello Venditti - e la sua fidanzata Serena.

La coppia si gode gli ultimi giorni d'estate in compagnia di nonna Simonetta, che su Instagram condivide alcuni momenti meravigliosi, come una bellissima cena al tramonto vista mare. "Serena e Alice, i miei cuori" scrive accanto a una foto delle due ragazze, innamoratissime.

La storia d'amore tra Alice e Serena

Della storia d'amore tra Alice e Serena ne aveva parlato Francesco Venditti qualche mese fa in tv. "Era fidanzata con un ragazzo, io e la mamma (l'ex moglie Alexandra La Capria, ndr) più di una volta le abbiamo detto 'Guarda che secondo noi ti stai innamorando della tua amica'" ha raccontato lo scorso maggio da Serena Bortone. Così è stato: "Lei diceva di no, invece dopo un po' si è aperta ed era così". Un amore che non ha spaventato Francesco Venditti, felice di vedere la figlia libera di essere se stessa: "L'amore è amore, lo diceva anche mio padre. Penso che ognuno debba essere chi si sente di essere" ha detto.