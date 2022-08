Bob Sinclar canta "Pioli is on fire", Matteo Salvini apprezza e riprende la scena: il video virale

"Ce l'abbiamo fatta, finalmente l’ha imparata anche lui! #bobsinclar uno di noi" scrive Matteo Salvini a corredo del video che mostra il noto dj francese suonare "Freed from desire" e sostituire il titolo originarle con quel "Pioli is on fire" tanto in voga nell'estate dello scudetto del Milan. L'adattamento del brano di Gala del 1997 è ormai diventato un tormentone per i tifosi milanisti che così omaggiano l'allenatore Stefano Pioli. E anche il leader della Lega, grande tifoso rossonero, lo ha intonato in discoteca riprendendo Sinclar che adesso è a conoscenza della "correzione" su cui qualche giorno fa si era mostrato spiazzato.

In un evento a Padova, infatti, il dj era rimasto stupito dalla potenza del coro riadattatao con "Pioli is on fire" al posto del classico "Freed from desire". La sua espressione e una smorfia eloquente avevano raccontato bene lo spiazzamento, poi diventati virali. Per questo sentirlo partecipare al coro durante un evento in Sardegna ha stupito felicemente tutti, i tifosi milanisti specialmente, tra cui lo stesso Salvini che ha condiviso il suo entusuiasmo sui social.

Com'è nato il tormentone "Pioli is on fire"

Ma com'è nato il tormentone "Pioli is on fire" sulle note di "Freed from desire"? Stefano Pioli si è confermato uno dei migliori allenatori italiani che ha portato il Milan a vincere lo scudetto. Per lui, dunque, è stato adattato il ritornello del brano del 1997 di Gala, artista italiana della musica dance, che proprio grazie a questo singolo ha ottenuto molto successo anche oltreoceano.

Ma il primo "riadattamento" in ambito calcistico risale al 2016, quando un tifoso del Wigan, Sean Kennedy, pubblicò un video su Youtube inventando sulle note della canzone di Gala, il tormentone "Will Grigg's on fire", con tanto di strofe riadattate che durante l'europeo dello stesso anno supportarono i tifosi dell'Irlanda del Nord (nazionale di Will Grigg) diventando il simbolo dell'intera competizione. Da allora sono state diverse le curve che hanno fatto proprio quel coro, riadattandolo ai propri beniamini. L'Inghilterra ha il suo "Vardy is on fire", la curva Nord della Lazio ha appunto la sua "Lazio is on fire". Ma è con Pioli e la vittoria del Milan che si è avuto l'effetto tormentone tanto in voga in questo momento.