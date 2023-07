Sinead O'Connor, cosa disse di fare ai figli se fosse morta improvvisamente per tutelare il patrimonio

Sarà l'autopsia, in programma nei prossimi giorni, a stabilire con certezza le cause della morte di Sinead O'Connor, da tempo sofferente per le precarie condizioni di salute fisiche e mentali aggravatesi dopo la tragica scomparsa del figlio Shane. Adesso l'attenzione mediatica converge anche sull'ingente patrimonio dell'artista 56enne che, secondo fonti irlandesi, si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di sterline provenienti soprattutto dal singolo Nothing Compares 2 U che ha generato enormi royalties nel corso degli anni. Al momento non si conoscono le ultime volontà di O'Connor riguardo alla spartizione della sua eredità, ma, anche alla luce delle sue stesse dichiarazioni oggi ricordate dai siti stranieri, si immagina vengano ripartiti tra i suoi tre figli: Jack, primogenito nato nel 1987, Rosin, di otto anni più piccola, e Yeshua che oggi ha 17 anni, istruiti sin da piccoli in caso di una sua morte improvvisa.

Le parole di Sinead O'Connor in caso di morte

"Ho sempre istruito i miei figli sin da quando erano molto piccoli, 'Se tua madre muore domani prima di avvertire il servizio di emergenza, chiama il mio commercialista e assicurati che le case discografiche non inizino a pubblicare i miei dischi senza dirti dove sono i soldi", disse Sinead O'Connor alla rivista People nel 2021. Il suo obiettivo era quello di insegnare ai figli quanto fosse importante proteggere la sua musica e i suoi beni come loro eredità, in modo che non venissero sfruttati in futuro.

"Quando gli artisti sono morti, sono molto più preziosi di quando sono vivi", aggiunse ancora la cantante. E ricordando Tupac Shakur, rapper americano scomparso nel 1996 a 25 anni, aggiunse: "Tupac ha pubblicato molti più album da quando è morto di quanti ne abbia mai fatti da vivo, quindi è piuttosto disgustoso quello che fanno le case discografiche".

Chi sono i figli di Sinead O'Connor

Sinead O'Connor ha avuto quattro figli. Oltre a Shane, nato dalla storia con Donal Lunny, è morto suicida a soli 17 anni, era mamma di Jake, nato dal matrimonio con il produttore discografico John Reynolds da cui divorziò nel 1991, di Roisin, frutto dell'unione con l'ex compagno John Waters, e Francis Neil, nato nel 2006 dalla storia con Frank Bonadio. Saranno loro, con molta probabilità, a spartirsi l’eredità dell’indimenticabile star. A 49 anni O'Connor era diventata nonna del primo figlio di Jake.