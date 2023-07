Sinead O'Connor, l'ultimo messaggio per il figlio scomparso a 17 anni: "Vivo come una non morta"

Sono milioni le persone che da tutto il mondo stanno dedicando un pensiero a Sinead O'Connor, scomparsa all'età di 56 anni dopo una lunga battaglia contro i problemi di salute mentale e la depressione. Sui social messaggi struggenti dedicati all'indimenticabile interprete di Nothing Compares 2 U si affollano nel ricordo di un'esistenza segnata da diverse tragedie personali e famigliari, tra cui quella più devastante della perdita del figlio Shane, morto suicida il 7 gennaio 2022 a soli 17 anni.

E proprio all'amatissimo figlio lo scorso 17 luglio Sinead O'Connor aveva rivolto un pensiero struggente sul suo profilo Twitter ora cancellato: "Da quel giorno vivo come una creatura notturna non morta. Era l'amore della mia vita, la lampada della mia anima. Eravamo un'anima in due metà. È stata l'unica persona che mi abbia mai amato incondizionatamente. Sono persa senza di lui", aveva scritto, corredando la riflessione a una serie di canzoni strazianti tra cui una dedicata a "tutte le madri di bambini suicidi".

Il suicidio del figlio

Sinead O' Connor era madre di quattro figli: il primogenito è nato nel 1987, la seconda, Rosin, nel 1995, Shane nel 2004 e poi Yeshua Bonadio che oggi ha 15 anni. Shane era ricoverato in un istituto specializzato in malattie mentali, ma era riuscito a scappare a gennaio 2022. Per 48 ore, dalla notizia della fuga al ritrovamento del cadavere, la cantante aveva lanciato appelli disperati sui social nella speranza di ritrovarlo sano e salvo. Con il cuore a pezzi aveva infine annunciato la sua morte: "Il mio bellissimo figlio, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luce della mia vita, oggi ha deciso di mettere fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace. Nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino, ti amo così tanto".