Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni, la prima foto social da nonni

Un weekend indimenticabile per Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni, diventati per la prima volta nonni. Il tecnico del Bologna, ieri sera vittorioso in campo contro il Cagliari, ha festeggiato la nascita di Violante, figlia di Virginia e del calciatore Alessandro Vogliacco, 23enne difensore del Benevento in prestito dal Genoa.

La prima foto da nonni

"L’amore perfetto spesso arriva con il primo nipotino", ha scritto sui social nonna Arianna, letteralmente al settimo cielo al cospetto di Violante. "Sei un dono prezioso e la nostra gioia più grande", ha continuato la signora Mihajlovic, sorridente e al fianco dell'amato marito nella prima foto da nonni con la nipotina in braccio. "Io TI AMO già alla follia", ha continuato Arianna in un'altra foto pubblicata, prima di cedere ad Halloween con la piccola Violante vestita ad hoc ed ennesima dichiarazione d'amore: "Benvenuta raggio di sole".

Sinisa e Arianna sono una delle coppie storiche del calcio italiano. Insieme da oltre 25 anni hanno avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Storico ex calciatore di Sampdoria, Lazio e Inter, Mihajlovic ha sconfitto una leucemia mieloide acuta, nel 2019. Nel 1993 l'attuale tecnico del Bologna ha avuto anche un altro figlio, Marko, incontrato solo nel 2005.