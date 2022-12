Sinisa Mihajlovic, la famiglia con gli amici e i tifosi per l'ultimo saluto alla camera ardente

Si è aperta oggi, domenica 18 dicembre 2022, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la camera ardente per Sinisa Mihajlovic, scomparso venerdì, a 53 anni, a causa di una leucemia. Già dalle 10, orario di apertura al pubblico, in tantissimi erano pronti per omaggiare con la propria presenza l'ex allenatore del Bologna, considerato un esempio di valore e coraggio da chiunque abbia avuto modo di conoscerlo personalmente o semplicemente attraverso la sua storia, professionale e personale.

Ad accompagnare il feretro i figli di Sinisa e la moglie Arianna Rapaccioni. Quest'ultima, dopo il primo post social pubblicato come addio all'adorato marito, è tornata a ribadire la più profonda delle promesse fatta all'uomo con cui ha condiviso gli ultimi 27 anni di vita: "Amore te l'ho promesso... Mi prenderò io cura di loro non preoccuparti. Il nostro capolavoro più grande! Non smetteremo mai di amarti" ha scritto a corredo di una foto che li mostra tutti insieme, sorridenti membri di una famiglia che oggi piange l'uomo più importante. E per lui, adesso, una lunga fila di tifosi, amici, gente comune sfila per portargli l'ultimo saluto: sulla bara, circondata da rose bianche, la foto del sorriso più luminoso di Sinisa, lo stesso che tutti portano nel cuore come il ricordo più prezioso da conservare.

La camera ardente resterà aperta fino alle 18. I funerali dell'ex allenatore del Bologna si svolgeranno lunedì alle ore 11:00 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza Esedra.