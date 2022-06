Sinisa Mihajlovic, il toccante messaggio della figlia Viktorija in questa nuova lotta contro la malattia

L'amore della famiglia è fondamentale in questo periodo per Sinisa Mihajlovic, che sta affrontando un nuovo percorso di cure per la leucemia. L'allenatore del Bologna era stato ricoverato a fine marzo e un mese fa è tornato a casa, coccolato dalla moglie Arianna Rapaccioni e sostenuto dai loro cinque figli.

Viktorija, la primogenita, gli dedica un toccante post su Instagram, condividendo una loro dolcissima foto. Padre e figlia sono abbracciati, a letto, mentre dormono. Uno scatto rubato che descrive il loro legame più di ogni altra parola: "Io sono un guerriero, veglio quando è notte - scrive, citando la canzone di Marco Mengoni - Ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla io sarò al tuo fianco con il mantello asciugherò il tuo pianto. E amore il mio grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai". Circondato da tanto amore, Sinisa Mihajlovic ha sicuramente l'arma migliore per combattere questa nuova battaglia.

Sinisa Mihajlovic e la leucemia

Sinisa Mihajlovic ha scoperto nel 2019 di avere la leucemia. Una doccia gelata a cui è seguito oltre un anno di cure, fino ad avere la meglio. Pochi mesi fa i risultati di alcuni esami non facevano ben sperare: "Svolgo ciclicamente delle analisi molto approfondite dopo essere stato colpito dalla leucemia - aveva dichiarato Sinisa al momento del ricovero, a fine marzo - In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma nelle ultime analisi sono emersi dei campanelli d'allarme con il rischio che possa ripresentarsi la malattia. Devo intraprendere un percorso per giocare d'anticipo e non farlo ripartire. Questa è la vita, è fatta di salite, curve e buche improvvise".

Il post pubblicato da Viktorija Mihajlovic