Sinisa Mihajlovic, i funerali e la camera ardente a Roma

L'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic sarà a Roma. I funerali dell'ex allenatore del Bologna scomparso ieri all'età di 53 anni a causa di una leucemia molto aggressiva, si svolgeranno lunedì alle ore 11:00 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza Esedra. Il comune capitolino, intanto, sta allestendo la camera ardente in Campidoglio che domani sarà aperta al pubblico dalle 10 fino alle 18.

Immensa l'ondata di affetto che in queste ore sta travolgendo la famiglia dell'ex calciatore e allenatore serbo, per tutti esempio di coraggio, determinazione e forza per il modo in cui ha saputo affrontare la malattia fino all'ultimo istante. Lo scorso mese di marzo Mihajlovic aveva annunciato in conferenza stampa di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di cure. Nelle scorse ore la moglie Arianna ha espresso il suo dolore sui social e lo stesso hanno fatto due dei loro figli, Viktorija e Virginia: "Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi" ha scritto la 23enne che poco più di un anno fa aveva reso il suo papà nonno con la nascita della sua nipotina, Violante.

Il comunicato della famiglia

L'ex calciatore e allenatore serbo si è spento in una clinica di Roma ieri, venerdì 16 dicembre 2022. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato rilasciato dalla famiglia: "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti", le parole dei familiari. "Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato".