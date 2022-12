Mihajlovic, il messaggio della moglie dopo i funerali: "Ovunque tu sia, io so amare fino a lì"

"Ringraziamo tutti per la vicinanza e l’affetto ricevuti in questo doloroso momento" ha scritto Arianna Rapaccioni dopo i funerali che si sono tenuti il 19 dicembre nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Poche parole che racchiudono un dolore enorme, ma il vedere così tante persone, amici, tifosi, colleghi durante la cerimonia di ieri ha sicuramente regalato un piccolo e attimo di felicità alla famiglia Mihajlovic che ha dovuto dire addio ad un campione, allenatore, ma soprattutto ad un marito e padre amorevole per colpa della leucemia, tumore contro il quale Sinisa stava combattendo dal 2019.

Arianna, questa mattina, ha voluto dedicare al marito altre dolci parole, che erano già state usate dalla figlia Viktorjia: impossibile dimenticare quelle che aveva scritto il giorno dopo la morte di Sinisa in cui affermava di voler ritagliare "dal tuo ricordo tante piccole stelle".

"Ovunque tu sia, io so amare fino a lì", questo il messaggio riportato come didascalia di una foto di Sinisa in giacca e cravatta, con sopra il giacchetto, che esulta a bordo campo. Perché è così che lo vuole ricordare: felice, orgolioso e sul campo da calcio.