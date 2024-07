Sinner, parla la ex fidanzata: "Per ogni porta che si chiude ce n'è sempre un'altra che si apre"

Per mesi è rimasta in silenzio Maria Braccini, ma adesso ha deciso di esporsi sui social per commentare, seppur indirettamente, la fine della sua relazione con Jannik Sinner. Lo ha fatto in pieno Wimbledon, dove il campione sta confermando il suo talento sportivo supportato da una miriade di tifosi e anche dalla collega russa Anna Kalinskaya, ormai fidanzata più che ufficiale, schierata nel suo box e fotografatissima.

"Sui social non ho mai parlato di me, non ho mai condiviso niente della vita privata o di cosa facessi", scrive Braccini su Instagram con un riferimento al rispetto della privacy tanto cara al suo ex fidanzato dal suo ex: "Negli ultimi anni ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei sogni più grandi. Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate. Ho fatto un viaggio per mettere la firma su un foglio davvero importante per me che segna l’inizio di un nuovo e lungo cammino".

Poi il ringraziamento rivolto a chi l'ha sempre supportata: "Grazie a ognuno di voi per tutto l'affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto in quest'ultimo periodo, ve ne sono immensamente grata. Spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi, consapevole dell’ affetto e del supporto che mi avete dato" aggiunge nel post che affianca alcune foto recenti: "Le foto del carosello sono momenti felici e speciali di quest'ultimo mese. E poi… Come si dice? Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un'altra che si apre". I follower hanno apprezzato: "Brava Maria hai vinto 6-0, 6-0", scrive qualcuno.

La storia tra Sinner e Braccini

Maria Braccini ha 23 anni, e di professione è una modella e influencer. È nata a Nuova Dehli, in India, ma è di nazionalità italiana. Lei e Sinner si sarebbero conosciuti poco più di due anni fa sui social dove, però, proprio per la grande cura della loro privacy, foto di loro insieme non sono mai comparse.

I due convivevano nella casa di Montecarlo ad aprile quando Roberto Alessi su Novella 2000 raccontò le tappe della loro storia seganata anche da un inizio non semplice. Maria "faceva l'influencer e, di fatto, lavorava con i social network. Un mestiere che un po' cozzava con la voglia di privacy di Jannik, tant'è che qualche tempo fa alcuni rumors li volevano in rotta di collisione proprio a causa di alcune foto pubblicate sui social da Maria, che non erano piaciute al campione di tennis", si diceva allora. Poi si rincorsero voci di diversi flirt del numero due al mondo, rumors messi a tacere quando la coppia presenziò a San Siro a una partita del Milan in Champions League. "Quell'uscita pubblica ha avuto il sapore dell'ufficialità di un rapporto che da allora, lo scorso novembre, è diventato di giorno in giorno più forte, tanto da far sì che Maria si trasferisse a Montecarlo, a casa di Jannik, per stargli vicino, dargli amore e tranquillità, affinché possa raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi" si raccontava.

Nelle ultime settimane è arrivata la novità: nella vita di Jannik Sinner c'è una nuova fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya. "Non mi piace parlare di gossip. Sì, sto con Anna, lo confermo, però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... Di più non dico" ha affermato lui stesso in conferenza stampa a Parigi dopo la sua prima vittoria al Roland Garros, rispondendo a una domanda diretta sulle voci di una relazione con la collega. Anna Kalinskaya, anche lei tennista, ha 25 anni, tre più di Sinner, è di Mosca.