Jannik Sinner conferma la storia con Anna Kalinskaya: chi è la nuova fidanzata del campione

Dopo le indiscrezioni e le foto pubblicate da Dagospia, la conferma: nella vita di Jannik Sinner c'è una nuova fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya. "Non mi piace parlare di gossip. Sì, sto con Anna, lo confermo, però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... Di più non dico" ha affermato lui stesso in conferenza stampa a Parigi dopo la sua prima vittoria al Roland Garros, rispondendo a una domanda diretta sulle voci di una relazione con la collega.

Anna Kalinskaya ha 25 anni, tre più di Sinner, è di Mosca, ed è stata avvistata sulle tribune dello stadio Suzanne Lenglen di Parigi seduta dietro il capitano di Davis Filippo Volandri e Paolo Lorenzi, intenta a seguire il match d'esordio di Sinner contro Eubanks nonostante la sua partita contro la francese Clare Burel fosse programmata nel pomeriggio. Prima ancora era stata paparazzata a cena alla Langosteria dello Cheval Blanc sempre insieme al numero due del mondo. E, pare, che fosse al suo fianco anche durante i controlli all'anca, cui il campione si era sottoposto a Torino.

La storia con Anna Kalinskaya segue quella con Maria Bracini, modella e influencer che con Sinner è stata per più di quattro anni. Le ultime foto postate insieme risalgono a marzo, poi più nulla. Secondo i rumors, il tennista, da sempre riservatissimo, non avrebbe apprezzato la troppa esposizione social della compagna, ma anche l'incontro con Anna avrebbe contribuito alla fine di quella relazione.

Chi è Anna Kalinskaya, la nuova fidanzata di Sinner

Anna Kalinskaya, numero 25 del ranking, classe 1998, gioca a tennis dall'età di cinque anni. I suoi genitori erano campioni di badminton. Il fratello Nikolay gioca a calcio come centrocampista del Nižnij Novgorod. Di lei si sa che ama il basket e trascorrere il tempo con i suoi due cani. In particolare, Kobe, un incrocio tra un volpino di Pomerania e un husky siberiano è spesso al suo fianco. È stata fidanzata con il collega Nick Kyrgios, a sua volta ex di Ajla Tomljanovic, un tempo fidanzata di Matteo Berrettini.